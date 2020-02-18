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أمير مرتضى: لاعبو الزمالك يمتلكوا الخبرات للفصل بين الترجي والأهلي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:42 ص
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أمير مرتضى
أمير مرتضى
هاني عصام
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أكد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أن لاعبي الفريق الأبيض يمتلكوا الخبرات الكافية للفصل بين مباراتي الترجي التونسي والأهلي.

وتوج الزمالك ببطولة السوبر الافريقي على حساب الترجي التونسي بنتيجة 3-1

وأشار في تصريحات تليفزيونية إلى أن لاعبي الزمالك يمتلكوا الخبرات للفصل بين الفوز على السوبر الافريقي وخوض لقاء الأهلي بكامل تركيزهم ودوافعهم.

وأوضح أن الفوز على السوبر الافريقي لن يؤثر على تركيزهم أو دوافعهم وسيبذلوا قصارى جهدهم من أجل تخطي عقبة الأهلي في لقاء الخميس المقبل.

ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري على ستاد محمد بن زايد.
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