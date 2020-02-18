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عادل حمودة: بلادنا نجحت في التعامل مع الملف الليبي

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:50 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصطلح العالم العربي ذاب ضمن مصطلح "الشرق الأوسط" خاصة بعد 2011، موضحا أن العالم العربي أصبح كتلة غير متجانسة وغير متوافقة، وأصبح هناك قوى أخرى أثبتت وجودها في المنطقة مثل إيران وتركيا وإسرائيل.

وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين،: "لا نستطيع أن نقيم توازن ومعادلة في المنطقة دون الكتلة العربية المتجانسة المتمثلة في مصر والسعودية والبحرين والإمارات"؛ والدليل على ذلك نجاح بلادنا في الملف الليبي.

وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر إلى أن الكاتب التركي أورخان باموق؛ الحاصل على جائزة نوبل عام 2006؛ وصف تركيا بأنها دولة مروعة، وأن السياسية التركية أصبحت مفزعة؛ لاسيما أنه لا يوجد حرية تفكير أو رأى أو ديمقراطية.
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الكلمات المفتاحية

مصر ليبيا عادل حمودة الفجر الإمارات

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