عادل حمودة: بلادنا نجحت في التعامل مع الملف الليبي



وأشار رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر إلى أن الكاتب التركي أورخان باموق؛ الحاصل على جائزة نوبل عام 2006؛ وصف تركيا بأنها دولة مروعة، وأن السياسية التركية أصبحت مفزعة؛ لاسيما أنه لا يوجد حرية تفكير أو رأى أو ديمقراطية.



قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن مصطلح العالم العربي ذاب ضمن مصطلح "الشرق الأوسط" خاصة بعد 2011، موضحا أن العالم العربي أصبح كتلة غير متجانسة وغير متوافقة، وأصبح هناك قوى أخرى أثبتت وجودها في المنطقة مثل إيران وتركيا وإسرائيل.وأضاف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين،: "لا نستطيع أن نقيم توازن ومعادلة في المنطقة دون الكتلة العربية المتجانسة المتمثلة في مصر والسعودية والبحرين والإمارات"؛ والدليل على ذلك نجاح بلادنا في الملف الليبي.