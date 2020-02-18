خالد أبو بكر: "مفيش فساد تاني في مصر"

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مصر لن تشهد فساد مرة أخرى، معقبًا: "لأول مرة في تاريخ مصر العاصر، النكتة السياسية تعبر عن حرص الدولة على المال العام".



وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية، " on e"، مساء الاثنين، أن هناك إحساسًا عامًا بعدم حدوث ما وصفه بـ"السيبان" مرة أخرى، وعلى كل مواطن أن يقوم بدروه في مكافحة الفساد، وألا يترك الأمر فقط لأجهزة الدولة.



ولفت الإعلامي، إلى أن الرقابة تفتح أبوابها للجمع لتنقية البلاد من الفساد، معقبًا: "الرشوة والفساد بتبدأ من 200 جنيه حتى الاستيلاء على المليارات".

