عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خالد أبو بكر: "مفيش فساد تاني في مصر"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:33 ص
Advertisements
خالد أبوبكر
خالد أبوبكر
كساب أحمد
Advertisements
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مصر لن تشهد فساد مرة أخرى، معقبًا: "لأول مرة في تاريخ مصر العاصر، النكتة السياسية تعبر عن حرص الدولة على المال العام".

وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية، " on e"، مساء الاثنين، أن هناك إحساسًا عامًا بعدم حدوث ما وصفه بـ"السيبان" مرة أخرى، وعلى كل مواطن أن يقوم بدروه في مكافحة الفساد، وألا يترك الأمر فقط لأجهزة الدولة.

ولفت الإعلامي، إلى أن الرقابة تفتح أبوابها للجمع لتنقية البلاد من الفساد، معقبًا: "الرشوة والفساد بتبدأ من 200 جنيه حتى الاستيلاء على المليارات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

خالد أبوبكر توك شو أخبار

أخبار تهمك

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 23 ساعة

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 17 ساعة

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم جديد على رادار الفراعنة

منذ حوالي 17 ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 9 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. برشلونة يحسم صفقة بديل سواريز

منذ ساعتين و 10 دقيقة

خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس مجلس الدولة: "خبر قضية الرشوة الكبرى كان صدمة بالنسبة لي"

أستاذ قانون: جماعة الإخوان لديهم فكر عابر للحدود والقومية

خالد أبو بكر: ماتشهده مصر الآن من مكافحة فساد لم يحدث منذ 60 عامًا

خالد أبو بكر: "أردوغان بيتكلم عن السيسي في الساعة 3 مرات"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:44 ص

عاجل.. الزمالك يترك فندق إقامته بالإمارات

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

08:12 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

تعويض 25 مليون جنيه قابل للتفاوض.. مفاجأة جديدة في قضية أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

02:58 ص

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

10:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status