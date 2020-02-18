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الصحة تكشف عن حقيقة ظهور حالة أخرى مصابة بكورونا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أكدت وزارة الصحة، أن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية غادروا الحجر الصحي بسلام وخير، متابعًة: "بلاش نضايقهم ونخاف منهم.. كلهم كويسين وسالمين".

وأضافت الوزارة في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن ما قامت به الدولة المصرية من أجل عودة وسلامة المصريين العائدين من ووهان الصينية "ملحمة".

وكشفت عن حقيقة ظهور حالة أخرى من فيروس كورونا، عائدة من القاهرة مرورًا بموسكو حتى الصين، موضحة: "تواصلنا مع منظمة الصحة العالمية، ومع السفارة الصينيةـ ولم نجد لديهم رصد أو معلومات حتى الآن عن الحالة، ونتأكد من صحته الآن ونتابع ونبحث عن منبع الخبر المنشور لمتابعته".
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منظمة الصحة العالمية مصر كورونا فيروس كورونا توك شو أخبار

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