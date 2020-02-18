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شاهد.. كيف أحيا ظافر العابدين ذكرى وفاة والده (ڤيديو)

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:30 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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أحيا الفنان التونسي ظافر العابدين، ذكرى وفاة والداه الذي فارق الحياة في مثل هذا اليوم

ونشر ظافر منذ قليل فيديو أثناء ظهوره بأحد البرامج عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، من لقاء تلفزيوني سابق قال خلاله إن والده توفي أثناء تصويره لأحد أفلامه بإنجلترا".

وانهالت التعليقات على الفيديو، فيما علق الكثير من متابعيه داعيين لوالده بالرحمة، كما علق ظافر على الفيديو قائلاً الذكرى الـ 11 لوفاة والدي الله يرحمك بابا "أحمد" العزيز دائمًا في قلبي.

يذكر أن آخر أعمال ظافر العابدين، مسلسل "عروس بيروت"، الذي تدور أحداثة في إطار رومانسي تشويقي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة كارمن بصيص إلي جانب باقي فريق العمل


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