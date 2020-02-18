عمرو أديب عن "كورونا": "مش قلتلكوا بلاش بوس"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لم يتم الوصول لعلاج لفيروس كورونا حتى الآن، وأنه ينصح بتقوية المناعة لمواجهة الفيروس حال الإصابة به.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أنه يجب الالتزام بالعادات الصحة السليمة حتى وإن لم ينتشر فيروس كورونا كالتغذية السليمة، وغسل الأيدي، وتهوية الأماكن، مضيفا: "وقولتلكم بلاش بوس".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "أنا سعيد أن المصريين لما يقابلوا بعض دلوقتي مبيبسوش.. كان الأول بياكلوا بعض بوس، المصريين بيحبوا يحضنوا ويخبطوا".

