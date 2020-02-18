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أول تعليق لنقيب القراء على إطلاق قناة "مصر قرآن كريم"

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:24 ص
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محمد الطبلاوي
محمد الطبلاوي
كساب أحمد
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عقب الشيخ محمد محمود الطبلاوي، نقيب القراء، على إطلاق لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البث التجريبي لقناة "مصر قرآن كريم" الفضائية.

وقال "الطبلاوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، إن هذه القناة جميلة، واسمها جيد للغاية، معقبًا: "هذه القناة ستسعد جميع الناس، وإطلاقها بمثابة أخبارًا سارة للجميع".

ولفت نقيب القراء، إلى أنه يستمع للعديد من قراء القرآن الكريم، على رأسهم الشيح محمد رفعت، والشيخ علي محمود، والشيخ محمود الكشك، وبعض القراء الجدد.
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