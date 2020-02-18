محافظ البحر الأحمر: 50 وحدة سكنية لأهالي "أبوغصون" بمرسى علم

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء الاثنين، ترافقه الدكتورة يسرا عطية نائب المحافظ، قرية أبوغصون، حيث بدأ جولته بزيارة حضانة القرية، واستجاب لمطلب الأهالي بإنشاء حديقة بجوار الحضانة، تشمل ألعاب ترفيهية.



وألتقى المحافظ أهالى القرية بمركز شباب أبوغصون في لقاء جماهيري موسع، واستمع إلى مطالبهم، التي تمثلت في توفير مكتب بريد ومستشفى ومجمع خدمات، وطالبوا أيضًا بزيادة الوحدات السكنية المخصصة لهم.



واستجاب المحافظ لعدد من المطالب وأبرزها، تكليف جهاز التعمير بالبحر الأحمر بإنشاء 50 وحدة سكنية، كما كلف جهاز التعمير والمدينة بإقامة مجمع خدمات بالقرية، ووجه بالتنسيق مع الجهات المعنية لعمل مكتب بريد.