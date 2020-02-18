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نتائج مباريات اليوم الإثنين 17 2 2020.. انتصارات سعودية بدوري أبطال آسيا.. ومانشستر يونايتد يحسم قمة الجولة بالبريميرليج

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:19 ص
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مانشستر يونايتد وتشيلسي
مانشستر يونايتد وتشيلسي
حسن شحاتة
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نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 17 / 2 / 2020، أبرزها فوز مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، وفوز الأهلي والهلال في دوري أبطال آسيا، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج مباريات اليوم الأثنين في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ16"

طلائع الجيش ضد مصر المقاصة، الطلائع يُقصي المقاصة من بطولة كأس مصر مبكرا، بهدف نظيف.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، حسم اليونايتد قمة الجولة الـ26 بالدوري الإنجليزي لصالحه بنتيجة 2-0.

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ24"

ميلان ضد تورينو، خطف ميلان فوزًا صعبا من ضيفه تورينو، بهدف نظيف سجله ريبيتش.

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "الجولة الثانية"

شباب الأهلي ضد الهلال، قلب الهلال السعودي تأخره بهدف إلى فوز بهدفين أمام مضيفه الإماراتي.

الشرطة ضد الوحدة، أنتهت المباراة بتفوق الوحدة الإماراتي بهدف نظيف، سجله موبوكو.

أهلي جدة ضد الإستقلال، أنتهت المباراة بفوز الأهلي السعودي بنتيجة 2-1.
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الكلمات المفتاحية

وادي دجلة نادي إف سي مصر تشيلسي ضد مانشستر يونايتد الشرطة ضد الوحدة الإمارات

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