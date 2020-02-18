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بعد زواج لم يدم عاما من 'السندريلا'.. تعرف على أبرز المحطات في حياة زكي فطين عبد الوهاب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:19 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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يحتفل اليوم الفنان زكي فطين عبد الوهاب، بعيد ميلاده الـ59 ويعد من أهم الفنانين في جيله، فهو يتمتع بأرشيف كبير من الأعمال الفنية الناجحة.

وفي السطور التالية يرصد إليكم "الفجر الفني" أسرار من حياة الفنان الجميل زكي فطين، وأبرز المحطات في مشواره الفني.

1- ولد في 18 فبراير عام 1961م.

2- ينتمي لعائلة من داخل الوسط الفني فوالده المخرج فطين عبد الوهاب، ووالدته الفنانة ليلى مراد.

3- تخرج في عام 1961م، من المعهد العالي للسينما بقسم الإخراج.

4- بدأ مسيرته الفنية بالعمل كمساعد مخرج مع "علي بدرخان".

5- عمل مديراً في مواقع التصوير لأفلام أمريكية.

6- قدم العديد من الأعمال الفنية منها روبي، البلطجي، المواطنX، طرف ثالث، أهل كايرو، سمارة، اليوم السادس، سرقات صيفية، عمر الأزرق.

7- تزوج من الفنانة سعاد حسني في عام 1981م، لكن لم يدم زواجهما إلا لمدة أشهر فقط ثم إنفصلا لإعتراض والدته "ليلى" على هذا الزواج.



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