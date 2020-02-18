عمرو أديب: "الطيران البريطاني رجع شرم الشيخ.. عقبال إخواننا الروس"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على وصول أول رحلة مباشرة من بريطانيا إلى شرم الشيخ منذ 2015، مشيرا إلى أن عدم وجود رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ تسبب في ضعف نسبة الإقبال من البريطانيين، معقبا: "كانوا بينزلوا من الطيارة بالشورت على البحر".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الفترة القادمة ستشهد وصول من 5 إلى 7 رحلات مباشرة إلى شرم الشيخ أسبوعيا، مؤكدا على أن عودة السائح البريطاني خبرًا سعيدًا، معقبا: "من السياح اللي بيصرفوا".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "عقبال إخوانا الروس.. وعدوا كثيرا أنهم سيعودون"، لافتا إلى أن عودة السياح الإنجليز من شأنه تشجيع السياحة الأوروبية على المجيء إلى مصر.

