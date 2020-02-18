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عادل حمودة: خريطة المنطقة العربية مضطربة للغاية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:26 ص
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الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن خريطة المنطقة العربية مضطربة للغاية؛ لأن هناك صراعًا على مراكز القوى في المنطقة، موضحًا أن مراكز الثقل في المنطقة تغيرت.

ووصف "حمودة"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "لاعب سرك"؛ لأنه يحاول أن يلعب على أكثر من "حبل" لتحقيق وجود له في المنطقة.

وأوضح رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر: "أردوغان" يحاول أن يلعب دور زعيم العالم السني كما يحاول إحياء "العثمانية القديمة"، متابعًا: "مشكلات أردوغان أكبر من طموحاته".
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عادل حمودة تركيا العالم العربي أردوغان أخبار

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