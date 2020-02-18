لميس الحديدي: "الحويني" رمزًا للفتاوى الشاذة

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على فيديو اعتذار أبو إسحاق الحويني، قائلة: "من سيدفع فاتورة أرواح زهقت وعقول خربت ومجتمعات تطرفت".



وأضافت "الحديدي"، خلال تقديم برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن أبو إسحاق الحويني له فتاوى شاذة عديدة، مثل؛ إرضاع الكبير، وعدم وجوب تهنئة المسيحين، وتحريم الموسيقى، وعمل المرأة والالتحاق بكلية الحقوق لأنها تدرس قوانيين وضعية.



وأكدت الإعلامية، أن أبو إسحاق الحويني رمزًا للفتاوى الشاذة، لافتة إلى أن كل هذه الفتاوى سيطرت على عقول الشباب في فترة ما وزجت بالآلاف لما يسمى بالجهاد.

