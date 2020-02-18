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ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة ميلان ضد تورينو

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:10 ص
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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إختتمت مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي اليوم الإثنين بمواجهة ميلان ضد تورينو والتي شهدت وجود ندية كبيرة بين الفريقين وإنتهت بفوز الروسونيري بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب ريبيتش .

وشهدت الجولة الرابعة والعشرين فوز لاتسيو على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف على ملعب الأوليمبيكو ليرتقي رفقاء شيرو إيمبولي إلى المركز الثاني برصيد 56 نقطة فيما توقف رصيد إنتر ميلان عند 56 نقطة في المركز الثاني .

وفاز يوفنتوس على بريشيا بهدفين مقابل لا شيء سجلهما الأرجنتيني ديبالا والكولومبي خوان كوادرادو لينفرد بالصدارة برصيد 57 نقطة .

وإليكم ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباراة ميلان ضد تورينو

الترتيب

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

نقاط

1

يوفنتوس

24

18

3

3

57

2

لاتسيو

24

17

5

2

56

3

إنتر ميلان

24

16

6

2

54

4

أتلانتا

24

13

6

5

45

5

روما

24

11

6

7

39

6

هيلاس فيرونا

24

9

8

7

35

7

بارما

24

10

5

9

35

8

ميلان

24

10

5

9

35

9

نابولي

24

9

6

9

33

10

بولونيا

24

9

6

9

33

11

كالياري

24

8

8

8

32

12

ساسولو

24

8

4

11

29

13

فيورينتينا

24

7

6

10

28

14

تورينو

24

8

3

13

27

15

أودينيزي

24

7

5

12

26

16

ليتشي

24

6

7

11

25

17

سامبدوريا

24

6

5

13

23

18

جنوى

24

5

7

12

22

19

بريشيا

24

4

4

16

16

20

سبال

24

4

3

17

15

 

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الكلمات المفتاحية

ميلان الدوري الإيطالي

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