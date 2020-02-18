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"الصحة" تكشف مصير حالتين في الصين رفضتا العودة لمصر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:20 ص
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وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه كان من المفترض أن يصل عدد العائدين من مدينة ووهان الصينية إلى مصر 304 أشخاص، ولكن هناك حالتان كانت حرارتهما مرتفعة قليلًا عندما تم توقيع الكشف عليهما في المطار الصيني، فتم منعهما من ركوب الطائرة.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك ترتيبات تجرى الآن لاحتمالية عودتهما إلى مصر قريبًا، منوهة بأنه حال عودتهما سيخضعان للحجر الصحي في نفس المكان.

وأضافت وزيرة الصحة، أن قائمة الأطباء والإدارايين والصيادلة الذين سيشاركون في الحجر الصحي على الحالتين جاهزة.
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مصر العائدين من مدينة ووهان الصين أخبار

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