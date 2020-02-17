مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي

نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق تشيلسي بنتيحة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.









وسجل انتوني مارسيال هدف فريق مانشستر يونايتد الاول في اللقاء بعد عرضية رائعة من وان بيساكا، بينما عزز اللاعب الإنجليزي هاري ماجوير النتيجة لفريقه في الشوط الثاني من المباراة.





ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.