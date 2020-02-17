Advertisements
مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:55 م
Advertisements
احمد عصام
Advertisements
نجح فريق مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على حساب فريق تشيلسي بنتيحة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.
وسجل انتوني مارسيال هدف فريق مانشستر يونايتد الاول في اللقاء بعد عرضية رائعة من وان بيساكا، بينما عزز اللاعب الإنجليزي هاري ماجوير النتيجة لفريقه في الشوط الثاني من المباراة.
ورفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.
ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 76 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
Advertisements