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ادعت اختطافها وذهبت لصديقها.. تفاصيل اختفاء ربة منزل في قنا

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:49 ص
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مديرية أمن قنا
مديرية أمن قنا
بسام عبدالحميد
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من كشف غموض حادث اختفاء ربة منزل، بمركز أبوتشت شمال المحافظة.

وكشف مصدر أمني، أنه تم التوصل لكشف غموض حادث اختفاء ربة منزل بأبوتشت، حيث تبين قيامها بالسفر لعدة محافظات للقاء أصدقاءها على "الفيسبوك"، ثم اتصلت بأهلها وادعت اختطافها وطلبت منهم 200 ألف جنيه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من "محمد. م"، عامل بأبو تشت، يفيد بخروج شقيقته "هالة"، 32 سنة، ربة منزل، برفقة نجلتها 3 سنوات للذهاب لأحد الأطباء ولم تعد، ثم ورد إليه اتصالًا مجهولًا من هاتف شقيقته، يؤكد قيامه باختطاف شقيقته، وطلب مبلغ 200 ألف جنيه فدية لتحريرها.

وقامت الأجهزة الأمنية بتشكيل فريقًا بحثيًا وتبين أن ربة المنزل اعتادت على لقاء أصدقاءها على "الفيسبوك"، للسفر والفسحة معهم، وتم تتبع خط سيرها، حيث بدأت بلقاء صديقيها ببنى سويف ثم استقلت القطار.

وتوصلت التحريات إلى أنها تعرفت على عامل، وظلت معه فى مدينة العاشر من رمضان، وأخيرًا فى طريق العودة التقت مع "إمام. س. ح"، سائق من سوهاج، واقترح عليها ادعاء اختطافها وطلب فدية من أهلها.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكانها وضبطها فى منزل السائق بسوهاج، واعترفت بتفاصيل رحلتها.
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