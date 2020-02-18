وزيرة الصحة تكشف آخر تطورات الحالة الحاملة لفيروس كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الحالة الحاملة لفيروس كورونا التي تم رصدها في مصر تتمتع بصحة ممتازة، ولم تظهر عليها أي أعراض مرضية.



وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، كافة نتائج التحاليل التي أجريت له سليمة 100%، منوهة بأن حالته أفضل من مصاب فيروس كورونا.



وأضافت وزيرة الصحة، أنه لن يخرج من العزل إلا بعد أن تكون كل نتائجه سلبية، موضحة أنه تم توفير هاتفًا محمولًا له للتواصل مع أسرته في الصين، وسفارته.

