الطالع الفلكي الثّلاثَاء 18/2/2020..عَوْدَة للعَمَلْ!

*القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الثانية عشرة و36 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الواحدة و43 دقيقة فجراً/بعد مُنتصف ليلة أمس الإثنين بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





اليوم 10 أمشير قبطى ، 18 شُبَاط رُومى، 24 جُمَادَى ثَانِ ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -عايْزَكْ تشتغل ، عايْزَكْ تِسْبِتْ وجُودَكْ ، أنا مَجَوّزْشْ بِنْتِى لواحد صايع.(سلامة إلياس من فيلم عودة أخطر رجل-1972)

*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الجدي يعنى

عودة للعمل بكل جدٍ واجتهاد لبؤرة الضوء من جديد حتى لو لم يكن المردود لهذا العمل مُجزياً أو فورياً ،أداء الواجبات الأسرية والإجتماعية والعمليّة دون تفكير فى التملّص منها،الحرص للتأكد من متانة الأرض قبل أن يطأها الجدى تُؤمّن له خطواته تجاه قمة الجبل الذى يتسلقه بمهارة العفاريت،هذا الحرص يتسبب فى بطء زحل أبطأ الكواكب الذى يحكم الجدى لكنه يُوفّرالأمان والراحة للجدى المُتسلق من عواقب سقطة مُميتة،لاتستخفّ بموظّف يتمسّك بالرّوتين وقوانين زحل وتظنه يعمل على تعطيلك فهو يحمى نفسه ويحميك من سقطة مُميتة، تعطيلك عن الحركة السريعة يجعلك تتأكّد من متانة الأرض تحت قدمك لتأمن شرّالأخطاء، ورُبّما صادفت فرصة لمكسب فى طريقك كما يحدث للجدى الذى يجد الأعشاب النادرة فى طريقه لقمّة الجبل تحقيقاً للمَثَل كل تأخيرة وفيها خِيرَة، على قَدّ فلوسهم عبارة لا يعترف بها الجدى الذى إعتاد نحت الصّخر بأظافره حُبّاً فى تذوّق طعم العمل وإثبات نفسه فمبدؤه الإيد البطّالة نجسة، كما أنها فُرصة مُناسِبَة للبحث عن علاجات الطبّ البديل من الأعشاب خصوصاً تلك التى تُعالج أمراض الرّبو وأمراض التنفّس.





*من أسرار مواليد الجدي

تميّزهم بأن أعمالهم يتقدمون فيها ببطء لكن نتيجتها متينة صلبة،لايتحدّون السلطة الأبويّة ويحترمون التسلسل الهرمى والوظيفى فى العمل و الأسرة لكنهم يتحدّون المخاطر دون أى شعور بالرّهبة فالمهارة والحَذَق و الشّطارة وقبول المُهمّات التى يجبن الآخرون عنها هى علامة لعفريت يتمتّع بالقوّة والأمانة لنقلك من سَبَأ للقدس مع تقديره لسقف وحدود قدراته حتى لايتعرض لسقطة مُميتة من قمّة نجاحه ، رغم كثرة العراقيل وقلّة المُصادفات السعيدة بالمُقارنة مع أبراج أخرى فهو يستمتع بالتغلب على تلك العراقيل ويشعر معها بلذّة التفوق ، هو نجيب الرّيحانى بفيلم غزل البنات صاحب الحظّ السيئ لكنه حاذق ماهر فى صنعته.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: عنادك قد يتسبب لك فى خسائر ، إستمع لرأى كبار السّن فى الأسرة ولا تتخذ أى قرار وأنت غاضب مُشوّش العقل أو تحت تأثير عاطفة مُرتفعة.





برج الثور: إبتعد عن الثرثرة الزّائدة فقد يستمسك أحدهم عليك خطأ كلامى أو أن تكشف عن أحد أسرارك بزلّة لسان ، خير الكلام ما قَلّ و دَلّ.





برج الجوزاء: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ، فُرِجَتْ وكنت أظنّها لا تفرجُ.





برج السّرطان: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ، هذا يعنى تطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج الأسد: حاول التخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد للدخل حتى لا تكون تحت التهديد بخسارته يوماً ما، إستمع أكثر مما تتكلم.





برج العذراء: بعض الأحيان نلقَ التّساهيل والمواقف تعمل لصالحنا بشكل عجيب ، موجة كونيّة أو حظ المهمّ أن تحاول الإستفادة منها لإنهاء أكبر جزء من عملك.





برج الميزان: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لا تتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج العقرب: عليك أن تقلل من كلامك وتستمع أكثر ممّا تتكلم سواء فى العمل أو الأسرة ، لتعرف قيمة المقولة إشترى ولاتبعشْ.





برج القوس: الفرصة مُواتية لأداء فحوصك الطبيّة أو كشف حديث للعيون ، زيارة الطبيب إن دعت الحاجة ، درهم وقاية خيرٌ من قنطارعلاج.





برج الجدى: مُكافآت ومُكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج الدّلو: وفر طاقتك لعملك ولقمة عيْشك وابتعد عن أى أنشطة جانبيّة تافهة لا تُسمن ولاتغنى ،النميمة تجلب المشاكل من فراغ فابتعد عنها.



