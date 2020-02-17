المملكة الأردنية تدين موافقة إسرائيل بشأن مد قطار بين القدس وتل أبيب





أعلنت المملكة الأردنية، مساء اليوم الإثنين، أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أدانت موافقة إسرائيل بشأن مد قطار يصل بين تل أبيب والقدس إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وإقامة محطات للقطار في البلدة القديمة، حسبما نقل موقع "الغد".





وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز: إن "هذه الخطوة أحادية الجانب تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)".





وشدد الفايز على أنه "على إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر القدس الشرقية أراضي محتلة منذ عام 1967، وعدم المساس بطابعها وهويتها واحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني فيها"، مطالبًا المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته للتصدي للخطوات الإسرائيلية اللاشرعية واللاقانونية".



