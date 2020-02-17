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هانى رمزي: عرضت عبد الله جمعة ومصطفي محمد على أجيري للإنضمام فى كأس الأمم ولكن تم الرفض

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:42 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث هانى رمزي مدرب المنتخب السابق عن كواليس، الفترة التى قضاها مع المدير الفنى السابق للفراعنة المكسيكي خافيير أجيري، والتى انتهت بعد الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا فى دور ال 16 من البطولة.

وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": " عرضت على أجيري عبد الله جمعة بسبب المستوي المميز الذي قدمه خلال هذه الفترة ولكن المكسيكي لم يضمه فى القائمة وهذا حق أصيل له".

وأضاف: "مصطفي محمد كان ضمن اختياراتي وعرضته على الجهاز الفني، ولكن فى النهاية المدير الفني هو الذي يحسم الاختيارات".

بينما تحدث المدرب السابق عن دور الإسبانى ميشيل سالجادو فى الجهاز الفنى السابق لمصر، وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": " سلجادو لم يكن دور واضح على الإطلاق وكان يحضر فى المعسكرات، وسألت أجيري على دوره فقال لي أن النجم الإسباني كان متعاقد مع اتحاد الكرة".

وتابع: "سلجادو لم يكن له علاقة باختيارات اللاعبين أو القائمة النهائية، وكان دوره فى الجهاز غير واضح بالشكل المطلوب".
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