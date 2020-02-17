نجلة الفنان الراحل محمد متولي: شخصية والدي في الحقيقة شبيهة بتمثيله

كشفت سمر محمد متولي، نجلة الفنان الراحل محمد متولي في ذكرى رحيله الثانية، أسرار جديدة في حياة والدها، مشيرة إلى أن شخصية والدها في تمثيله بالتلفزيون كانت قريبة من شخصيته في الواقع.



وقالت "متولي"، خلال لقاء مباشر مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الإثنين إن والداها كانيحب الضحك والمرح ولكن في نفس الوقت يحب تطوير نفسه وأن يكون جاد في بعض المواقف.



وتابعت: "في طفولتي كنت أذهب مع والدي إلى أماكن تصوير المسلسلات وتعلمت منه كيف يتم العمل الفني"، معقبة: "والدي كان بيذاكر قدامي واكتسبت منه كيفية الخروج عن دور المعروف بيه، وازاى أنقل الشخصية بكل تفاصيلها".

