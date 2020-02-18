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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-2-2020.. و"الكورونا" تطول المعدن الأصفر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

أصيبت أسعار الذهب بفيروس كورونا لتشهد أسوء موجة تذبذب في اليوم الواحد لترتفع بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت وقلصت الخسائر في تعاملات الأمس، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 785.25 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر687 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  591.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,496 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 588.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 687 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 785.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,496  جنيه.


أسعار الذهب 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

786 إلى 789

عيار 22 

721 إلى 723

عيار 21

688 إلى 690

عيار 18

590 إلى 591

عيار 14

459 إلى 460

عيار 12

393 إلى 394

الاونصة

24.453 إلى 24.525

الجنيه الذهب

5,504 إلى 5,520

الكيلو

786.286 إلى 788.571

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 785.25 جنيه     

 50.86 $

سعر الذهب عيار 22

 619.75جنيه

 46.62 $

اسعار الذهب عيار 21

687جنيه

44.51 $

اسعار الذهب عيار 18

 588.75جنيه

38.15 $

سعر الذهب عيار 14

458جنيه

29.76 $

سعر الذهب عيار 12

392.5جنيه

25.43 $

سعر الذهب عيار 9

294.5جنيه

19.07 $

اسعار أوقية الذهب

24,690 جنيه

1,582 $

اسعار جنيه الذهب

5,496 جنيه

356.04 $

اسعار كيلو الذهب

785,250 جنيه

50,862 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

17 فبراير

785.25

687

588.75

458

392.5

16 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

15 فبراير

788.5

690

591.5

460

394.25

14 فبراير

787.5

689

590.5

499

393.25

13 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

12 فبراير

784

686

588

457.25

392

11 فبراير

782.75

685

587.25

456.75

391.5

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

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