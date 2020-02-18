أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-2-2020.. و"الكورونا" تطول المعدن الأصفر
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
786 إلى 789
|
عيار 22
|
721 إلى 723
|
عيار 21
|
688 إلى 690
|
عيار 18
|
590 إلى 591
|
عيار 14
|
459 إلى 460
|
عيار 12
|
393 إلى 394
|
الاونصة
|
24.453 إلى 24.525
|
الجنيه الذهب
|
5,504 إلى 5,520
|
الكيلو
|
786.286 إلى 788.571
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
785.25 جنيه
|
50.86 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
619.75جنيه
|
46.62 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
687جنيه
|
44.51 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
588.75جنيه
|
38.15 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
458جنيه
|
29.76 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
392.5جنيه
|
25.43 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
294.5جنيه
|
19.07 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,690 جنيه
|
1,582 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,496 جنيه
|
356.04 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
785,250 جنيه
|
50,862 $
متوسط سعر الذهب فى الأيام
السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى
|
اليوم
|
عيار 24
|
عيار 21
|
عيار 18
|
عيار 14
|
عيار 12
|
17 فبراير
|
785.25
|
687
|
588.75
|
458
|
392.5
|
16 فبراير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394.25
|
15 فبراير
|
788.5
|
690
|
591.5
|
460
|
394.25
|
14 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
499
|
393.25
|
13 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
12 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
11 فبراير
|
782.75
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
10 فبراير
|
787.5
|
689
|
590.5
|
459.25
|
393.75
|
9 فبراير
|
786.25
|
688
|
688
|
458.75
|
393.25
|
8 فبراير
|
786.25
|
688
|
589.75
|
458.75
|
393.25
|
7 فبراير
|
782
|
685
|
782
|
455.25
|
390
|
6 فبراير
|
784
|
686
|
588
|
457.25
|
392
|
5 فبراير
|
790.55
|
691.75
|
592.92
|
461.16
|
395
|
4 فبراير
|
782.25
|
685
|
587.25
|
456.75
|
391.5
|
3 فبراير
|
794.25
|
695
|
595.75
|
463.25
|
397.25