أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-2-2020.. و"الكورونا" تطول المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





أصيبت أسعار الذهب بفيروس كورونا لتشهد أسوء موجة تذبذب في اليوم الواحد لترتفع بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن تراجعت وقلصت الخسائر في تعاملات الأمس، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 785.25 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 687 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 591.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,496 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 588.75 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 687 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 785.25 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,496 جنيه.









أسعار الذهب





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 786 إلى 789 عيار 22 721 إلى 723 عيار 21 688 إلى 690 عيار 18 590 إلى 591 عيار 14 459 إلى 460 عيار 12 393 إلى 394 الاونصة 24.453 إلى 24.525 الجنيه الذهب 5,504 إلى 5,520 الكيلو 786.286 إلى 788.571 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 785.25 جنيه 50.86 $ سعر الذهب عيار 22 619.75جنيه 46.62 $ اسعار الذهب عيار 21 687جنيه 44.51 $ اسعار الذهب عيار 18 588.75جنيه 38.15 $ سعر الذهب عيار 14 458جنيه 29.76 $ سعر الذهب عيار 12 392.5جنيه 25.43 $ سعر الذهب عيار 9 294.5جنيه 19.07 $ اسعار أوقية الذهب 24,690 جنيه 1,582 $ اسعار جنيه الذهب 5,496 جنيه 356.04 $ اسعار كيلو الذهب 785,250 جنيه 50,862 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 17 فبراير 785.25 687 588.75 458 392.5 16 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 15 فبراير 788.5 690 591.5 460 394.25 14 فبراير 787.5 689 590.5 499 393.25 13 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 12 فبراير 784 686 588 457.25 392 11 فبراير 782.75 685 587.25 456.75 391.5 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25



