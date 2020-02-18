عمرو أديب: "لما الليمون بيغلى أنا بيتبهدل"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك انخفاضًا حدث في أسعار المنتجات، حيث انخفض سعر البيض 4 جنيهات، وأيضا انخفض سعر كيلو الدجاج 5 جنيهات.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "مش بقول أن الدنيا والحياة جميلة.. بس بقول أن كيلو الليمون لما بيزيد جنيه عمرو بيتبهدل، بس لما كرتونة البيض تنزل 4 جنيهات لازم نقول كده حلو".



هذا وقد تراجعت سعر كرتونة البيض بقيمة 4 جنيهات، حيث وصلت أسعار الكرتونة إلى 32.5 جنيه مقارنة بــ 36.5 جنيه، بينما تراوح أسعار الدواجن ما بين 26 و28 جنيها داخل المزارع.

