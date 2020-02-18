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عمرو أديب: "لما الليمون بيغلى أنا بيتبهدل"
الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:11 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك انخفاضًا حدث في أسعار المنتجات، حيث انخفض سعر البيض 4 جنيهات، وأيضا انخفض سعر كيلو الدجاج 5 جنيهات.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "مش بقول أن الدنيا والحياة جميلة.. بس بقول أن كيلو الليمون لما بيزيد جنيه عمرو بيتبهدل، بس لما كرتونة البيض تنزل 4 جنيهات لازم نقول كده حلو".
هذا وقد تراجعت سعر كرتونة البيض بقيمة 4 جنيهات، حيث وصلت أسعار الكرتونة إلى 32.5 جنيه مقارنة بــ 36.5 جنيه، بينما تراوح أسعار الدواجن ما بين 26 و28 جنيها داخل المزارع.
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "مش بقول أن الدنيا والحياة جميلة.. بس بقول أن كيلو الليمون لما بيزيد جنيه عمرو بيتبهدل، بس لما كرتونة البيض تنزل 4 جنيهات لازم نقول كده حلو".
هذا وقد تراجعت سعر كرتونة البيض بقيمة 4 جنيهات، حيث وصلت أسعار الكرتونة إلى 32.5 جنيه مقارنة بــ 36.5 جنيه، بينما تراوح أسعار الدواجن ما بين 26 و28 جنيها داخل المزارع.
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