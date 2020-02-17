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أوبلاك يتحدى صلاح ويتجاهل رفاقه

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:28 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد يان أوبلاك حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد أنه قلق للغاية من فريق نادي ليفربول الإنجليزي وليس لاعب بعينه كما يعتقد البعض وذلك قبل مباراة الفريقين المقرر لها يوم غداً في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وقال أوبلاك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية أنه لعب من قبل ضد أليسون بيكر وضد فريق ليفربول فالأول يعتبر من الأفضل في العالم بحراسة المرمى وأُختير بالفعل العام الماضي كأحسن حارس بالعالم واتمنى له حظ سعيد لكن غداً آمل أن أظهر بشكل جيد ضده.

وأضاف " ليفربول فريق مرعب ؟ بالفعل أعتقد أنه لم يخسر أي لقاء منذ العام الماضي ويحافظ على صدارة البريميرليج منفرداً لكن هذا لا يعني اننا سوف نستسلم له وسنقاتل حتى الوقت القاتل وسيخرج كل لاعب فينا أفضل ما لديه للوصول إلى الدور المقبل .

وأنهى " ثلاثي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ثلاثي هجومي ناري يقلق أي حارس مرمى لكنني أسعى للخروج بشباك نظيفة في لقاء الذهاب وننتظر ما سيحدث في مباراة الإياب التي ستحدث في ملعب أنفيلد والنتيجة سوف تأتي إن كانت جيدة أو غير جيدة .

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