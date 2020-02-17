هاني رمزي يكشف أسباب خروج مصر من كأس الأمم الإفريقية

تحدث هانى رمزى مدرب المنتخب الوطني السابق عن أسباب خروج الفراعنة من دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر العام الماضي على يد منتخب جنوب إفريقيا.









وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "هناك اسباب عديدة أبرزها عدم انتظام جدول بطولة الدوري إلي جانب عدم اقامة معسكرات جيدة للمنتخب الوطني".









وأضاف: "كان هناك خلافات فى الاختيارات بيني وبين المكسيكي خافيير أجيري، ولكن فى النهاية هو المدير الفني وله الحق فى اختيار القائمة النهائية للاعبين".









وتابع :" "كنا نتمني الحصول على البطولة لنمنحها هدية للجماهير أو على الأقل الوصول إلي المباراة النهائية".









وأردف: "كان هناك التزام بين اللاعبين داخل المعسكر، إلي جانب نظام كبير من جانب الجهاز الفني، وكان يجب أن يكون هناك روح أفضل خلال البطولة".









ويذكر أن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أجيري رحل عن تدريب الفراعنة عقب الخسارة من الأولاد.



