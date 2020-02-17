خاص لـ"الفجر الفني" موسى يستعد لطرح أغنيتين جديدتين

يعكف الفنان موسى، على التحضير لأغنتين جديدتين استعدادًا لطرحهم على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة.



وكشف موسى، في تصريح خاص ل"الفجر الفني"، أنه انتهى من تسجيل أغنيتين جديدتين وجاري التصوير فيهم الأغنية الاولى تحمل اسم "بتعمد" من كلمات علاء سليمان ومن ألحان محمد النادي، وتدور فكرة الأغنية في إطار دراما، والأغنية الثانية تحمل اسم "انا من غيرك" ومن كلمات وألحان محمد النادي، وتدور فكرتها في إطار رومانسي، وتعتبر هذه اول مره يكتب الملحن محمد النادي أغنية.



وأضاف انه سيتم طرح الأغنيتين على طريقة الفيديو كليب وسيتم تصويرهم في مصر والكلبين من إخراج محمد القاضي، وسيتم طرحهم خلال أسبوع.



ويذكر أن آخر أعمال موسى، أغنية "جبلين تلج"، الذي طرحها منذ اسابيع، من كلمات حسام طنطاوي، ومن ألحان معتز أمين، وطرحها على طريقة الفيديو كليب عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".