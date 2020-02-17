انتحار سمكري سيارات داخل مسكنه في الإسكندرية



تلقى اللواء سامى غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بوصول المدعو "م م ح" 50 عامًا، سمكرى سيارات، إلى مستشفى الأميرى الجامعي، وتوفى نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب إثر تناول مادة غير معلومة.



وانتقل على الفور ضباط مباحث القسم، لكشف ملابسات الوفاة، وبسؤال شقيق المتوفى "ع م ح" عن كيفية الوفاة، وعما إذا كان يتهم أحدًا من عدمه، أقر بأن شقيقه تناول كميات مفرطة من عقار يعالج الاكتئاب، مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف عضلة القلب التى أودت بحياته، مؤكدًا أن شقيقه كان يعانى من مرض نفسى ويعالج منه منذ فترة، وتم تحرير محضر بقسم شرطة اللبان بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

أقدم شخص في نهاية العقد الخامس من عمره علي الانتحار بتناول كمية كبيرة من عقار يعالج الاكتئاب، ما أدي لوفاته نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب.