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الخارجية الأمريكية: إثيوبيا تعمل على إصلاحات تاريخية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:19 م
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وزير الخارجية الأمريكي - بومبيو
وزير الخارجية الأمريكي - بومبيو
وكالات
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قال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو، مساء اليوم الإثنين، إن "إثيوبيا تقوم بإصلاحات تاريخية"، لافتاً إلى أنه سيتوجه إليها بعد زيارة أنغولا، ضمن جولة أفريقية بدأها قبل يومين.

وكتب بومبيو، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلاً فيها: "زيارتي لأنغولا كانت عظيمة، بحثنا خلالها تطور العلاقات المشتركة، ودعم التعاون الأمني"، مضيفاً: "أتجه إلى أديس أبابا، لنرى نتائج الإصلاحات التاريخية، التي تقوم بها إثيوبيا".

ويقوم وزير الخارجية الأمريكية، بجولة أفريقية، شملت السنغال، وأنغولا، التي يتجه منها إلى إثيوبيا.

وبدأ مايك بومبيو، زيارته الأفريقية، من يوم السبت الماضي الموافق 15 فبراير الجاري، قادمًا من ألمانيا، التي قام بزيارتها للمشاركة في نقاشات مؤتمر ميونيخ للأمن.

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وزارة الخارجية الأمريكية بومبيو الخارجية الأمريكية أمريكا إثيوبيا

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