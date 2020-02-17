ليونيل ميسي يستهدف كسر رقمه القياسي بالليجا

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الاثنين من العاصمة الإسبانية مدريد أن ميسي إقترب كثيراً من كسر رقمه القياسي فيما يخص صناعة الأهداف بالليجا خلال الموسم الجاري .

ونجح البولجا في صناعة ثمانية عشر هدفاً في الليجا موسم 2010 – 2011 وكذلك موسم 2014-2015 حيث قالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أنه على الرغم من صيام ميسي عن التهديف خلال أربعة مباريات بالليجا .

إلا أنه ترك إنطباع قوي وبصمة حقيقية بصناعته ستة أهداف خلال المباريات الثلاثة الأخيرة ليكون صنع 12 هدفاً في الليجا حتى الآن وتتبقى 14 جولة حتى النهاية .

وينقص ميسي صناعة 7 أهداف لكسر رقمه القياسي المسجل من قبل في موسم 2011-2012 بعد أن صنع 31 هدفاً في 60 لقاء بجميع البطولات لكنه الموسم الجاري صنع 16 هدف فقط في الكأس والليجا ودوري الأبطال .

ويحتاج ميسي إلى ضعف الرقم المصنوع من أجل كسر الرقم القياسي الذي سجله خلال الأعوام الماضية ما يجعله أمام فرصة كبيرة لقيادة برشلونة لتحقيق الكثير من البطولات .