Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليونيل ميسي يستهدف كسر رقمه القياسي بالليجا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:20 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة اليوم الاثنين من العاصمة الإسبانية مدريد أن ميسي إقترب كثيراً من كسر رقمه القياسي فيما يخص صناعة الأهداف بالليجا خلال الموسم الجاري .

ونجح البولجا في صناعة ثمانية عشر هدفاً في الليجا موسم 2010 – 2011 وكذلك موسم 2014-2015 حيث قالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أنه على الرغم من صيام ميسي عن التهديف خلال أربعة مباريات بالليجا .

إلا أنه ترك إنطباع قوي وبصمة حقيقية بصناعته ستة أهداف خلال المباريات الثلاثة الأخيرة ليكون صنع 12 هدفاً في الليجا حتى الآن وتتبقى 14 جولة حتى النهاية .

وينقص ميسي صناعة 7 أهداف لكسر رقمه القياسي المسجل من قبل في موسم 2011-2012 بعد أن صنع 31 هدفاً في 60 لقاء بجميع البطولات لكنه الموسم الجاري صنع 16 هدف فقط في الكأس والليجا ودوري الأبطال .

ويحتاج ميسي إلى ضعف الرقم المصنوع من أجل كسر الرقم القياسي الذي سجله خلال الأعوام الماضية ما يجعله أمام فرصة كبيرة لقيادة برشلونة لتحقيق الكثير من البطولات .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ميسي ليونيل ميسي برشلونة الدوري الاسباني

أخبار تهمك

هاني رمزي: فايلر طلب ضمي للعمل فى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الاثنين: كهربا يفاجئ الأبيض.. مفاجأة من مرتضى منصور.. موقف رمضان صبحي النهائي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

أوبلاك يتحدى صلاح ويتجاهل رفاقه

منذ ساعة

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميسي يحصل على جائزة فريدة كأول لاعب في التاريخ

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا بعد هاتريك بيتيس

ميلان يحفز مهاجمه للتفوق على كريستيانو رونالدو

رئيس بورتو يفتح النار على محمد صلاح

ميسي يشتري فندقا من 98 غرفة

رقم مميز ينصب ميسي على عرش الدوري الإسباني

ميسي يسجل أعلى فارق للهدافين في تاريخ الليجا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

10:45 م

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

10:35 م

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status