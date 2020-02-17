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العصار: تصنيع مصر أسلحتها محليا مسألة أمن قومي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:18 م
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الدكتور محمد العصار
الدكتور محمد العصار
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الدولة تولي تصنيع الأسلحة محليا أولوية كبيرة، حيث أنه سيوفر على الدولة مبالغ كبيرة، خاصة في ظل حرص الدولة على توفير احتياطي نقدي من النقد الأجنبي.

وأشار "العصار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أهمية تصنيع مصر أسلحتها ليس فقط في توفير مبالغ للدولة، وإنما هو مسألة أمن قومي، خاصة وأن مصر تعرضت لحظر استيراد أنواع من الأسلحة بعد 2013.

وأضاف وزير الإنتاج الحربي، أن منطقتنا ملتهبة، وقد يستمر التوتر لفترة، ولهذا مصر يجب أن يكون لديها صناعة عسكرية "تسند".
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الكلمات المفتاحية

النقد الأجنبي الإنتاج الحربي الأسلحة

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