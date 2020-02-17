الأهلي ضد الهلال 2/1 في دوري أبطال آسيا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا





تغلب فريق الهلال السعودي على نظيره الأهلي الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على " ستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020/2019.





اهداف مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

سجل الأهلي أول أهداف المباراة في الدقيقة 24 عن طريق يوسف جابر بضربة رأسية رائعة وسط غفلة دفاعية من لاعبي الهلال السعودي، وأدرك المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 36 من ضربة رأسية مستغلًا عرضية رائعة من سباستيان جيوفينكو، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1.





وفي الشوط الثاني، عاد بافتيمبي جوميز لإحراز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 72 من تسديدة صاروخية بعد عرضية رائعة من البيروفي أندريه كاريلو، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للزعيم.





وبهذه النتيجة، رفع الهلال السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتساوي مع باختاكور المتفوق بفارق الأهداف، بينما يقبع شباب الأهلي دبي في المركز الأخير برصيد 0 نقاط.





تشكيل مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا:-





وبدأ الهلال السعودي المباراة بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك - جانج هيون سو - عبدالله الحافظ - ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف - سلمان الفرج - أندريه كاريلو - سباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-



