Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي ضد الهلال 2/1 في دوري أبطال آسيا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:11 م
Advertisements
الأهلي ضد الهلال
الأهلي ضد الهلال
Advertisements

الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا

تغلب فريق الهلال السعودي على نظيره الأهلي الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الإثنين، على "ستاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2020/2019.

اهداف مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا
سجل الأهلي أول أهداف المباراة في الدقيقة 24 عن طريق يوسف جابر بضربة رأسية رائعة وسط غفلة دفاعية من لاعبي الهلال السعودي، وأدرك المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز هدف التعادل للهلال في الدقيقة 36 من ضربة رأسية مستغلًا عرضية رائعة من سباستيان جيوفينكو، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/1.

وفي الشوط الثاني، عاد بافتيمبي جوميز لإحراز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 72 من تسديدة صاروخية بعد عرضية رائعة من البيروفي أندريه كاريلو، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 للزعيم.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية بالتساوي مع باختاكور المتفوق بفارق الأهداف، بينما يقبع شباب الأهلي دبي في المركز الأخير برصيد 0 نقاط.

تشكيل مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا:-

وبدأ الهلال السعودي المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك - جانج هيون سو - عبدالله الحافظ - ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف - سلمان الفرج - أندريه كاريلو - سباستيان جيوفينكو – سالم الدوسري.

خط الهجوم: بافتيمبي جوميز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:-

حراسة المرمى: ماجد ناصر.

خط الدفاع: عبدالعزيز هيكل - محمد سبيل - محمد مرزوق - يوسف جابر.

خط الوسط: إسماعيل الحمادي - عبدالله النقبي - فيديريكو كارتابيا - ماجد حسن - وليد حسين.

خط الهجوم: بيدرو كوندي.

بالفيديو.. ملخص واهداف مباراة الأهلي ضد الهلال في دوري أبطال آسيا:-

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاهلي ضد الهلال في دوري ابطال اسيا دوري ابطال اسيا اهداف مباراة الاهلي ضد الهلال الاهلي ضد الهلال الأهلي ضد الهلال

أخبار تهمك

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أوبلاك يتحدى صلاح ويتجاهل رفاقه

منذ أقل من ساعة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. ميسي يحصل على جائزة فريدة كأول لاعب في التاريخ

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ أقل من ساعتين

هاني رمزي: فايلر طلب ضمي للعمل فى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الاثنين: كهربا يفاجئ الأبيض.. مفاجأة من مرتضى منصور.. موقف رمضان صبحي النهائي

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

ملخص مباراة الاتحاد ضد الهلال في ذهاب دور الـ8 من دوري أبطال آسيا (فيديو)

ملخص وأهداف مباراة الهلال والسد في دوري أبطال آسيا 2019 (فيديو)

عاجل.. جيوفينكو يصدم جمهور الهلال بعد إهدار كرة لا تضيع (فيديو)

الدقيقة 40.. جيوفينكو يواصل مسلسل إهدار الفرص أمام أوراوا الياباني (فيديو)

نتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

عاجل.. كاريلو يشعل ملعب الهلال بالهدف الأول في شباك أوراوا (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

10:45 م

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

10:35 م

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status