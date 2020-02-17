حسن شاكوش: حكيم بيغني ياجارسون هات كاس وسيد درويش غنى للكوكايين

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش إنه يحترم قرار النقابة بمنعه من الغناء وأوضح أن أصحاب الحفلات التي كان من المفترض إحياءها قاموا بتحرير محاضر ضده.



وأضاف شاكوش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، أنه مندهش بالضجة التي حدثت بسبب الجملة الخارجة في أغنية بنت الجيران، وقال إن الفنان حكيم له أغنية تقول كلماتها "ياجارسون هات كاسين"، وأيضًا الفنان الراحل سيد درويش له أغنية بعنوان "كوكايين".



من جانب آخر، شارك الموسيقار الكبير حلمي بكر في نفس المداخلة الهاتفية، وقال إنه يرفض دخول أي مطرب مهرجانات إلى منزله، والجمهور لابد أن يعاقب علي سماعه المهرجانات.



وكشف حلمي بكر أنه تحدث مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر وقال له بأن يجعل وقفهم يكون مؤقتًا، ولكن شاكر صمم أن يكون المنع نهائي هذه المرة وإلا سوف يستقيل من النقابة.