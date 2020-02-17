Advertisements
Advertisements
Advertisements

حسن شاكوش: حكيم بيغني ياجارسون هات كاس وسيد درويش غنى للكوكايين

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:23 م
Advertisements
حسن شاكوش
حسن شاكوش
لمياء علي
Advertisements
قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش إنه يحترم قرار النقابة بمنعه من الغناء وأوضح أن أصحاب الحفلات التي كان من المفترض إحياءها قاموا بتحرير محاضر ضده.

وأضاف شاكوش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، أنه مندهش بالضجة التي حدثت بسبب الجملة الخارجة في أغنية بنت الجيران، وقال إن الفنان حكيم له أغنية تقول كلماتها "ياجارسون هات كاسين"، وأيضًا الفنان الراحل سيد درويش له أغنية بعنوان "كوكايين".

من جانب آخر، شارك الموسيقار الكبير حلمي بكر في نفس المداخلة الهاتفية، وقال إنه يرفض دخول أي مطرب مهرجانات إلى منزله، والجمهور لابد أن يعاقب علي سماعه المهرجانات.

وكشف حلمي بكر أنه تحدث مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر وقال له بأن يجعل وقفهم يكون مؤقتًا، ولكن شاكر صمم أن يكون المنع نهائي هذه المرة وإلا سوف يستقيل من النقابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير العرب مسلسلات رمضان مسلسل عادل امام بنت الجيران افلام جديدة اغاني جديدة اخبار الفن ألبوم عمرو دياب

أخبار تهمك

خاص - رؤوف خليف: ليفربول لا يحتمل وجود صلاح وماني وهذه رسالتى للنجم المصري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الاثنين: كهربا يفاجئ الأبيض.. مفاجأة من مرتضى منصور.. موقف رمضان صبحي النهائي

منذ ساعة و 26 دقيقة

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ميسي يحصل على جائزة فريدة كأول لاعب في التاريخ

منذ ساعة و 16 دقيقة

أوبلاك يتحدى صلاح ويتجاهل رفاقه

منذ ساعة

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "تقلبات أمشير".. بيان مهم من الأرصاد الجوية ومفاجآت بشأن حالة طقس الغد

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تعرف على حقيقة انفصال أوكا عن مي كساب

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يستقر على 7 لاعبين في تشكيل الأهلي بالسوبر.. ومفاجأة حول الرباعي المنتظر

منذ حوالي 4 ساعات

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

منذ حوالي 4 ساعات

هاني رمزي: فايلر طلب ضمي للعمل فى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

القصة الكاملة لخلاف حمو بيكا مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر

بقميص شفاف من غرفة نومها.. سما المصري تعلن حبها لهذا المطرب (فيديو)

عاجل.. هاني شاكر يمنع حسن شاكوش وكل مطربي المهرجانات من الغناء

هاني شاكر يطالب وزير الإعلام بمنع ظهور مطربي المهرجانات: قرار المنع لا رجعة فيه

هاني شاكر: مطربي المهرجانات حققوا أمولاً طائلة من "المخدرات والحشيش" (فيديو)

أول تعليق لـ حسن شاكوش بعد قرار الموسيقيين (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

مفاجأة.. كينو يعترف بفريقه المفضل في مصر ويتمنى فوزه بالسوبر

الجاسوس الأهلاوي.. كهربا يفاجئ الزمالك قبل السوبر

05:39 م

موقف رمضان صبحي النهائي من خوض قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

10:45 م

عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

10:35 م

مفاجأة فايلر المدوية في السوبر المصري

10:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصر "عقدة" بلا علاج لأردوغان

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: عشق مجنون تحت السيطرة! (الحكاية السابعة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

DMCA.com Protection Status