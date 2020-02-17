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الهام شاهين ونجوم الوسط الفني في مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:57 م
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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تحرص الفنانة الهام شاهين التفاعل مع محبيها ونشر صور من حياتها اليومية والفنية

حيث نشرت الهام منذ قليل مجموعة صور لها تجمعها بمجموعة من نجوم الوسط الفني عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام

وظهرت الهام بالصورة برفقة مجموعة من النجوم منهم يسرا، ليلي علوي، هنادي مهني والإعلامية بوسي شلبي

ولاقت الصورة إعجاب الكثير وأشاد الجمهور بجمالهم ومن أبرز التعليقات جميلات مصر في صورة، الحلوين بزيادة، بحبكم أوي، منورة الدنيا كلها وساكنة القلب والإحساس وغيرها من التعليقات

وعلقت الهام قائلة حفل مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية للإحتفال بمئوية الفنان القدير فريد شوقي من معهد العالم العربي

وفي سياق آخر تقوم الفنانة إلها شاهين بتحضيرات لفيلم جديد من إنتاجها بعنوان "حظر تجوال" مع المخرج أمير رمسيس بمشاركة الفنانة أمينة خليل.
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