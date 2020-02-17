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الصحة العالمية: لا تزال جميع السيناريوهات مطروحة بشأن تطور "كورونا"

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:48 م
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بوابة الفجر
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، إن "أحدث البيانات التي نشرتها الصين بشأن الأشخاص، الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة، ولكن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة فيما يتعلق باتجاه تطور الفيروس".

وصرح المدير العام للمنظمة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بأن "الصين قدمت وصفًا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا".

وأضاف جيبريسوس: "يبدو أيضًا أن البيانات تظهر انخفاضًا في الحالات الجديدة، ولا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد، والاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد، ومن السابق جدًا لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر، جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة".

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن انتشار الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، على ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.

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