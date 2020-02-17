بريطانيا: لن نقبل بإشراف الاتحاد الأوروبي على ضمانات للمنافسة بعد بريكست





صرح مستشار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن أوروبا ديفيد فروست ، مساء اليوم الاثنين، بأن "المملكة المتحدة في استعداد للتجارة مع الاتحاد الأوروبي على الأسس، التي يتبعها الاتحاد في التجارة مع أستراليا، إذا لم يستطبع الجانبان من الوصول إلى اتفاقية على غرار اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي".





وقال فروست، في محاضرة ألقاها في جامعة بروكسل: إن " ذلك سيكون الحال إذا أصر التكتل على أن تتبع بريطانيا قواعد وتنظيمات الاتحاد الأوروبي مقابل اتفاقية للتجارة الحرة"، وفقاً لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".





ويذكر أن بريطانيا، قد غادرت الاتحاد الأوروبي في يوم 31 يناير الماضي، وسيبدأ الجانبان الآن التفاوض على علاقة جديدة من التجارة إلى الأمن.





وقال مستشار رئيس الوزراء البريطاني: إن "بريطانيا لن تقبل إشراف الاتحاد الأوروبي على ضمانات للمنافسة العادلة في أية علاقة جديدة بين الجانبين"، مضيفاً "جوهري لرؤيتنا، أن نتمكن من وضع قوانين تناسبنا".





وتابع: إن "بريطانيا لن تمدد الفترة الانتقالية الحالية، التي تنتهي بحلول نهاية هذا العام".



