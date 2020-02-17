وزيرة الصحة: "مش أي حد يقول حاجة نصدقها"

نفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الهجرة، ما تردد عن مغادرة حالة من مصر مصابة بفيروس كورونا، معقبة: "أول مرة أسمع الكلام ده، مش أي حد يقول حاجة نصدقها".



وأشارت "هالة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن المصريين العائدين من الصين بعد خروجهم من الحجر الصحي اطمئنوا على صحتهم، واطمئنوا أيضا أن بلدهم تقف بجانبهم.



وأضافت وزيرة الصحة، أن مصر اكتسبت خبرة من فترة الحجر الصحي، لافتة إلى أنهم أجروا 17 ألف متابعة على المتواجدين بالحجر الصحي.

