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قائد طائرة المصريين العائدين من ووهان: أنا اللي اختارت أسافر

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:43 م
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال كابتن طيار وسام الدين صلاح، قائد الطائرة التي أجلت المصريين من ووهان الصينية، إنه لم يتم فرض السفر للصين لإعادة المصريين من الصين، وكان الأمر اختياريًا، معلقًا: "أنا اللي اختارت إني أسافر".

وأضاف "صلاح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الإثنين، أن الجزء الأصعب في المهمة كان لحظة إخبار زوجتي وأولادي ووالدتي بالمهمة، متابعًا: "زوجتي اعتقدت إني بهزر، ووالدتي تفاجئت ثم دعت لي".

وأشار قائد الطائرة، إلى أن عملية نقل المصريين تمت بشكل منظم ودقيق وليس بعشوائية.
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