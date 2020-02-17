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عمر كمال: أنا بيتخرب بيتي ومطلوب مني 40 ألف جنيه في اليوم شروط جزائية
الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:52 م
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لمياء علي
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قال الفنان عمر كمال إن قرار منعه من الغناء تسبب له في مشاكل كبيرة مع الأشخاص الذين تعاقد معهم على إحياء حفلات وأفراح الأيام القادمة.
وأضاف عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه على مسئوليتي، أن أصحاب الحفلات قاموا بمطالبته بدفع الشروط الجزائية، مشيرًا إلى أنه مطلوب منه أكثر من 40 ألف جنية في اليوم.
وتابع عمر أن قرار وقفه عن الغناء قد تم إصداره رسميًا وتسلمه قائلًا: انا مش عارف أعمل ايه أنا بيتخرب بيتي.
وأضاف عمر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه على مسئوليتي، أن أصحاب الحفلات قاموا بمطالبته بدفع الشروط الجزائية، مشيرًا إلى أنه مطلوب منه أكثر من 40 ألف جنية في اليوم.
وتابع عمر أن قرار وقفه عن الغناء قد تم إصداره رسميًا وتسلمه قائلًا: انا مش عارف أعمل ايه أنا بيتخرب بيتي.
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