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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 17 فبراير: فضيحة كبرى تهز أرجاء كامب نو.. الكشف الصفقة الجديدة.. سواريز يصدم برشلونة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:35 م
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أخبار برشلونة اليوم الإثنين
أخبار برشلونة اليوم الإثنين
أحمد عصام
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شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الاثنين 17 - 2 - 2020 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هي توابع انتصار البارسا على فريق خيتافي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الاثنين الموافق 17 - 2 - 2020 :-

- لويس فيجو يكشف المرشح الأبرز لحصد معركة الكلاسيكو

كشف لويس فيجو لاعب برشلونة وريال مدريد السابق عن الفريق المرشح للفوز بكلاسيكو الأرض المقبل يوم 1 مارس المقبل بالجولة السادسة والعشرين ببطولة الدوري، وقال فيجو في تصريحاته اليوم: الأفضلية لـ ريال مدريد لأنه سيلعب في ملعبه، فهو عاملٌ مؤثر ولكن بالطبع كل شيء ممكن، ولا يهم من كان أفضل أم أسوأ.

- فضيحة جديدة تهدد برشلونة

كشفت بعض التقارير الإسبانية، رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، يستعين بإحدى الشركات منذ عام 2017؛ لتعمل على تشويه صورة بعض اللاعبين ومعارضي الرئيس، وذكرت المحطة الإذاعية، ”كادينا سير“إن برشلونة نادي يتعاون مع شركة لتشويه سمعة لاعبيه واللاعبين السابقين والمرشحين للرئاسة، والدفاع عن بارتوميو ومجلس إدارته فقط.

- برشلونة يستقر على بديل سواريز

قالت صحيفة " موندو ديبورتفيو " الإسبانية أن الدنماركي مارتين بريثويت لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليجانيس هو اللاعب الأقرب للإنضمام إلى برشلونة، وتسعى الإدارة الكتالونية إلى تعويض عثمان ديمبلي الذي أشارت المصادر داخل النادي الكتالوني إلى أن غيابه سوف يستمر إلى نهاية الموسم.

- برشلونة يحصل على فرصة التعاقد مع مهاجم جديد

وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على منح برشلونة فرصة التعاقد مع بديل للفرنسي عثمان ديمبلي الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لمدة تتجاوز 5 أشهر، وأعلنت رابطة الليجا السماح لبرشلونة بالتعاقد مع بديل للفرنسي عثمان ديمبلي في مهلة أقصاها 15 يوما.

- لويس سواريز يصدم برشلونة

صرح ​لويس سواريز اسطورة نادي ​برشلونة الاسباني​ ان الفريق الكتالوني لن يحقق اي لقب محلي أو أوروبي هذا الموسم بسبب سوء الأداء، وقال صاحب الـ84 عامًا: "فريق برشلونة الحالي لا يمتلك روح أو عدوانية وهو ليس لديه اي شيء باستثناء اللقطات الكبيرة من لاعبيه الكبار"، وتابع: "برشلونة لن يحقق شيئًا هذا العام هذا هو شعوري الواضح حقًا".

- ليونيل ميسي يصل دبي في مهمة غريبة

توجه البولجا إلى دبي ومن المنتظر أن يعود يوم غداً الثلاثاء للعودة إلى تدريبات برشلونة في الوقت المُنتظر في الوقت الذي تأتي فيه زيارة اللاعب لدبي من أجل المشاركة في مؤتمر إكسبو الدولي والذي يقام في إمارة دبي بالإمارات، ويعتبر ليونيل ميسي سفيراً للمؤتمر الدولي وقام بالسفر إلى دبي بطائرته الخاصة مع الطيار ولم يقرر أن يأخذ زوجته وأبناؤه في رحلته التي تبدو مختلفة تماماً عن السفريات الأخرى التي يقوم بها ويكون هدفها الأول تنمية كرة القدم .

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