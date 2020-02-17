عاجل.. مارسيلو يوجه ضربة قوية إلى ريال مدريد

يستعد البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد الإسباني لتوجيه ضربة إلى فريق خلال الفترة القادمة.

مارسيلو يقرر الرحيل عن ريال مدريد

وأكد موقع "أوك دياريو" الإسباني أن مارسيلو قرر الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





سبب رغبة مارسيلو في الرحيل عن ريال مدريد

وكشف الموقع أن مارسيلو يرغب في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم مشاركته كأساسي بشكل مستمر مع الفريق في هذا الموسم.





وأشار الموقع إلى أن مارسيلو منزعج من اعتماد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد على فيرلاند ميندي بشكل أساسي في مركز الظهير الأيسر.





باريس سان جيرمان الأقرب لمارسيلو

كما أشارت الصحيفة إلى أن نادي باريس سان جيرمان هو الأقرب لمارسيلو في حالة رحيله بالفعل عن صفوف نادي ريال مدريد في الصيف القادم حيث أظهر النادي الفرنسي رغبة كبيرة في ضم اللاعب.





يذكر أن عقد مارسيلو مع نادي ريال مدريد ينتهي في نهاية عام 2022.





مشاركات مارسيلو مع نادي ريال مدريد هذا الموسم

وقد شارك مارسيلو في 18 مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وصنع خلالهم 3 أهداف ولم يسجل أي هدف.