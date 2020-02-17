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حقيقة إهانة محمد هنيدي لفيفي عبده
الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:47 م
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شيماء عطية
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تنصل الفنان محمد هنيدي تغريدة منسوبة له عبر موقع التغريدات تسخر من الفنانة الاستعراضية فيفي عبده والفنان محمد رمضان.
وأعاد "هنيدي" نشر التغريدة، بأسلوب فيفي عبده الساخر وكتب: "التويتشه مضروبة وفوفه طبعا حبيبتشي، وماحدش يصدشق كل حاجه مكتشوبه ع النت عشان فوقيها اسم هنيدشي".
وكان عدد من الهاشتاجات دعت إلى مقاطعة أعمال الفنان محمد رمضان، بعد الهجوم عليه على خلفية أزمته مع الطيار الذي تسبب في إيقافه عن العمل بعد نشره صورة له من داخل كابينة القيادة.
وأعاد "هنيدي" نشر التغريدة، بأسلوب فيفي عبده الساخر وكتب: "التويتشه مضروبة وفوفه طبعا حبيبتشي، وماحدش يصدشق كل حاجه مكتشوبه ع النت عشان فوقيها اسم هنيدشي".
وكان عدد من الهاشتاجات دعت إلى مقاطعة أعمال الفنان محمد رمضان، بعد الهجوم عليه على خلفية أزمته مع الطيار الذي تسبب في إيقافه عن العمل بعد نشره صورة له من داخل كابينة القيادة.
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