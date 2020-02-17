رسمياً.. أهلي جدة يعلن إنهاء التعاقد مع جروس

قرر نادي الأهلي السعودي ، اليوم الاثنين، إنهاءعقد مدربه السويسري كريستيان جروس، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

قرر نادي الأهلي السعودي ، اليوم الاثنين، إنهاءعقد مدربه السويسري كريستيان جروس، وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ونشر النادي عبر حسابه في موقع "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان جروس، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين".

ونشر النادي عبر حسابه في موقع "تويتر": "قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، إلغاء عقد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السويسري كريستيان جروس، بعد أن أنهى جميع الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد خلال اليومين الماضيين".