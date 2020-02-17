أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 17 فبراير: الريال يعلن عن صفقته الجديدة.. طرد 5 لاعبين بأمر من زيدان.. نجم الملكي يرشح ليفربول للتتويج بدوري الأبطال

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الإثنين 17 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها طلب الفرنسي زين الدين زيدان التخلي عن 5 نجوم عقب نهاية الموسم الحالي.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- بيان رسمي من ريال مدريد بشأن لاعبه الجديد

أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا للإعلان عن موعد تقديم لاعبه الجديد والذي ضمه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



وذكر النادي في بيانه منذ قليل: "سيتم تقديم اللاعب رينيير خيسوس كارفاليو غدا الثلاثاء، 18 فبراير الساعة 3:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة في المنصة الشرفية باستاد سانتياجو برنابيو".



ولد البرزيلي رينييه خيسوس كارفالو في 19 يناير 2002، في العاصمة البرازيلية برازيليا.



والده هو ماورو برازيليا بطل كأس العالم لكرة الصالات عام 1985 مع المنتخب البرازيلي، وورث منه “رينييه” مهاراته الكبيرة في كرة القدم.





- فيجو يتحدث عن ميزة زيدان.. ويتوقع الفائز بالكلاسيكو ودوري أبطال أوروبا

تحدث لويس فيجو نجم ريال مدريد السابق، عن كلاسيكو برشلونة والملكي والمقرر إقامته يوم 1 مارس القادم على ملعب سانتياجو بيرنابيو، كما علق على أداء الميرينجي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.



وقال لويس فيجو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية: "لم أكن أشعر بالضغط عندما انتقلت إلى ريال مدريد بقيمة كبيرة، فأنا لا أهتم إن كانت قيمتي 60 أم 40 أم حتى 30 مليون يورو، وبالطبع السوق تغيّر كثيرًا عن السابق ولا أحد كان يتوقع بأن السوق سيصل إلى هذا الحد".



وتابع: "الكلاسيكو ؟ الأفضلية لريال مدريد لأنه سيلعب في ملعبه، فهو عاملٌ مؤثر ولكن بالطبع كل شيء ممكن، ولا يهم من كان أفضل أم أسوأ".



وأضاف: "لقب الدوري ؟ لازال هناك الكثير من الأسابيع القادمة، والفارق بسيط بين الفريقين، والمنافسة في المواسم الأخيرة كانت دائمًا بين ريال مدريد وبرشلونة وبالطبع هذا الموسم ليس مختلفًا".



وواصل فيجو: "دوري الأبطال ؟ أرى ليفربول قويًّا جدًّا ولكن سباق الأبطال لا يعتمد على ما أنت عليه الآن، فهو لا يهتم بما تقدّمه طوال الموسم، وكلاهما (ريال مدريد وبرشلونة) مفضّلان لتحقيق هذه البطولة حيث كل شيء ممكن".



واختتم: "زيدان ؟ لا أحد أفضل منه في قيادة الفريق بغض النظر عن اللحظات المعقدة التي واجهها، هذه كرة القدم حيث لا يمكنك الفوز دائمًا، ما يجب عليك فعله هو الثقة بأنك قادرٌ على تحقيق شيء".





- زيدان: مارسيلو لا يترك ثغرات دفاعية

دافع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو مشيرًا إلى أن مشاركته لا تتسبب في ضعف الدفاع كما يظن البعض,وتعادل ريال مدريد مع سيلتا فيجو بهدفين لكل منهما ليبقى في صدارة الدوري الإسباني لكن بفارق نقطة عن برشلونة.



وقال زيدان: "لا أعتقد أن مارسيلو يجعلنا أضعف دفاعيًا لأنه جيد في مركزه.. سعيد بمستوى كل لاعب وما يقدمه للفريق".



وأضاف زيدان: "خسارة نقطتين على ملعبك مؤلمة.. سيلتا فريق جيد ولا يستحق الوجود في مركز متأخر بجدول الترتيب.. أردت تعزيز خط الدفاع لكن لم أسحب مارسيلو من الملعب لأنه كان جيدًا".





- أزمة سانتياجو برنابيو تشعل ريال مدريد

أصبح ملعب سانتياجو بيرنابيو ملعب نادي ريال مدريد بمثابة نذير شؤم بعد التعادل مع سيلتا فيجو 2-2 في الدوري الإسباني.



وتعادل ريال مدريد لرابع مرة هذا الموسم على ملعب سانتياجو برنابيو والغريب أنها مع فرق تحتل المراكز العشر الأخيرة في الدوري مع بلد الوليد وريال بيتيس وأتليتك بلباو وسيلتا فيجو.



وكان ريال مدريد خسر 4 نقاط بسبب تعادلين، في منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أمام كلوب بروج البلجيكي وأيضاً أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.



وودع ريال مدريد كأس ملك إسبانيا على أرضية سانتياجو برنابيو أمام فريق ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في دور ربع النهائي وهو ما يعكس الأزمة التي يعاني منها الفريق في ملعبه.





- نجم ريال مدريد الجديد يظهر في مدرجات سانتياجو بيرنابيو

شهدت مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو التي جمعت الفريقان يوم أمس الاحد وإنتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلاً منهما تواجد النجم البرازيلي الشاب رينير جيسوس في المدرجات لمتابعة لقاء فريقه الجديد .



وكان ريال مدريد قد أعلن خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية الحصول على خدمات اللاعب الشاب اليافع البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً في صفقة كلفت خزائن المرينجي مبلغ 30 مليون يورو تم دفعها لفريق نادي فلامنجو .



ومن المقرر أن يلعب رينير مع الكاستيا بالإضافة إلى أن زيدان خرج في أكثر من مقابلة صحفية أكد خلالها أنه سوف يعتمد على جيسوس في الفريق الاول للإستفادة من خبرات اللاعبين القدامى بالفريق وإكتساب الخبرة مبكراً.



وسينضم اللاعب إلى تدريبات فريق الشباب بالنادي الملكي اليوم الإثنين وسوف يتم تقديمه كلاعب جديد في الفريق يوم غداً الثلاثاء في منطقة تقديم اللاعبين الموجودة في ملعب سانتياجو بيرنابيو .



يُذكر ان ريال مدريد قد فرط في نقطتين ثمينتين في طريق الصدارة ليصبح الفارق بينه وبين برشلونة الثاني نقطة واحدة قبل كلاسيكو الأرض الذي سيقام بينهما الشهر المقبل .





- زيدان يطالب بيريز بطرد 5 لاعبين في الصيف

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مذبحة مرتقبة في ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة عقب نهاية الموسم الجاري.



ووفقاً لموقع الدون بالون الإٍسباني، فإن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقد محادثات مع بيريز رئيس النادي في الساعات الماضية وأبلغه بقائمة الراحلين عن الفريق.



واضاف الموقع، أن زيدان أبلغ بيريز بضرورة بيع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، بجانب الاستغناء عن ماريانو دياز وخاميس رورديجيز بشكل نهائي، وخروج إبراهيم دياز ولوكا يوفيتش على سبيل الإعارة الصيف المقبل.



وجاء تفكير ريال مدريد في فتح باب الرحيل أمام عدة لاعبين في الصيف المقبل من أجل التعاقد مع صفقات نارية أبرزها ضم كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان والذي قد تتخطي صفقته حاجز الـ150 مليون يورو.





- الكشف عن حكم مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الليجا

كشف الاتحاد الإسباني عن طاقم التحكيم في مباراة فريق ريال مدريد مع فريق ليفانتي والتي ستقام يوم السبت القادم على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإسباني.



وتم تعيين هيرنانديز هيرنانديز حكما لمباراة ريال مدريد المقبلة، والتي يحل فيها ضيفا على ليفانتي، وسيرافقه جييرمو كودارا في غرفة تقنية الفيديو VAR.



وكان قد تعادل فريق ريال مدريد بالأمس مع فريق سيلتا فيجو بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السانتياجو برنابيو.



الجديد بالذكر أن فريق ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 53 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فريق برشلونة صاحب المركز الثاني.





- ريال مدريد يعلن تقديم الصفقة الجديدة

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني موعد الإعلان عن الصفقة الجديدة وتقديمها أمام وسائل الإعلام بشكل رسمي.

وكتب نادي ريال مدريد في بيانه الرسمي: "سيتم تقديم اللاعب رينيير جيسوس كارفاليو غدا الثلاثاء، 18 فبراير الساعة 3:30 مساء بتوقيت مكة.المكرمة في المنصة الشرفية باستاد سانتياجو برنابيو".



وكان نادي ريال مدريد الإسباني قد أعلن عن ضم البرازيلي الموهوب رينيير جيسوس لاعب خط وسط فلامنجو، بعقد يمتد حتى 6.5 سنوات أي إلى يونيو 2026.



وتوصل ريال مدريد لدفع 30 مليون يورو لنادي فلامنجو البرازيلي وسيكون الشرط الجزائي في عقده بقيمة 35 مليون يورو.