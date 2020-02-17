عمر كمال يطرح أحدث أغنياته "أيام زمان"

طرح مطرب المهرجانات عمر كمال أغنيته الجديدة بعنوان أيام زمان، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



وجاء طرح العمل بعد ساعات قليلة جدًا من إصدار نقابة المهن الموسيقية للنقيب هاني شاكر، قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.



وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: “حنيت لمكانى وأنا وسط جيراني، ياما في عز المحنة شالوني وتعبوا عشاني، بحن لحكاويهم والسندة عليهم، فاضل منهم أجمل سيرة، كانت أحلى ليالي، كان في أمان مع ناس زمان كان في حياة لو غابوا روحهم في المكان ومحلياه، في ذكريات من ناس في قلبي مونساه كان في حبيب وعنيا لسه مصدقاه كل اللى كان سافر بعيد نسأل عليه”.



جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية لنقيبها الفنان هاني شاكر قد قررت منع مطربي المهرجانات من الغناء نهاىيًا لأنها لاتليق باسم مصر.