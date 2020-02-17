وزير السياحة والآثار ناعيا علي رضوان: فقدنا قيمة مصرية عالمية

قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن اليوم يعتبر يومًا حزينًا بالنسبة لأي مصري وأي أثري متخصص في علم المصريات أو في علم الآثار بشكل عام، حيث فقد العالم قائد وعالم يُعد مرجعية كبيرة في مصر والعالم أجمع.



جاء ذلك في كلمة للعناني خلال حفل تأبين نظمته مساء اليوم وزارة السياحة والآثار بمقرها بالزمالك، لعالم المصريات الكبير الدكتور علي رضوان عميد كلية الآثار الأسبق ورئيس اتحاد الاثاريين العرب والذي وافته المنيه يوم الأربعاء الماضى.



وتحدث العنانى عن علاقته بالفقيد، قائلًا إنه على الرغم من أنه لم يدرس علي يده، إلا أن رضوان ساعده بشكل كبير في اختيار موضوع رسالته للدكتوراة.



وأكد أن الحديث عن المرحوم لم يكن حديث عن العلم فقط ولكن حديث عن الأخلاق وعن التواضع، واصفًا إياه "بالقيمة المصرية العالمية".



وأشار العناني إلى أن رضوان شغل العديد من المناصب على الصعيد العربي والألماني والدولى وبمنظمة اليونيسكو، فهو نموذج رائع وعلمه سيظل يُنتفع به، كما ستظل سيرته عطرة بين كافة تلاميذه.



وتابع وزير السياحة والآثار أن قيام الوزارة بتنظيم حفل تأبين للدكتور علي رضوان ليس لأنه صاحب فضل علي الاثريين فقط وإنما لأنه كان له فضل كبير علي الوزارة وعلي المجلس الأعلي للآثار، على مدار عقود طويلة، حيث ظل يعطي علمه ومجهوده بإخلاص وتفاني ودون مقابل في مجال المتاحف المصرية واللجان، واختتم الوزير كلمته داعيًا له بالرحمة، ولأسرته الصبر والسلوان.



وشهد حفل التأبين لفيف من أساتذة الآثار في جامعات مصر المختلفة، ومديري المعاهد الأجنبية وأصدقاء وتلاميذ وزملاء الراحل سواء من كلية الاثار أو من وزارة السياحة والآثار أو المجلس الأعلي للآثار.

