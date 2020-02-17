العصار: استخدام القوات المسلحة لذخائرنا خير ضمان لجودة المنتج

قال الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن مصنع 300 الحربي يستهدف تلبية كافة احتياجات القوات المسلحة والشرطة، ثم سيتم التصدير للخارج.



وأشار "العصار"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن المصنع به 277 آلة، وهو ما يؤكد على دقة المنتج، موضحا أن مصر لديها تاريخ في إنتاج الذخائر، مضيفا: "خير ضمان لجودة منتجاتنا أن المستخدم هو القوات المسلحة المصرية".



وأضاف وزير الإنتاج الحربي، "ضربنا 5 طلقات أمام الرئيس السيسي"، منوها بأن المهمة الرئيسية للإنتاج الحربي تلبية احتياجات القوات المسلحة.

