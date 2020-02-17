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مصطفى كامل: أولادي وزوجتي بيحبوا حسن شاكوش وعمر كمال

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:45 م
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مصطفى كامل
مصطفى كامل
لمياء علي
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قال الفنان مصطفى كامل إنه فوجى بأن أولاده وزوجته يستمعون لأغنية بنت الجيران ومعجبين بصوت مطربي المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

وأضاف كامل في لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي، أنه قام بالاستماع إلى الأغنية وأعجب بصوتيهما مؤكدًا أن اللحن الخاص بالأغنية جميل.

وتابع أن أبناءه قرروا حضور حفل عيد الحب بالإسماعيلية فقط لمشاهدة حسن شاكوش وعمر كمال، وقد قابل كامل المطرب عمر كمال وأخبره بأن أولاده يحبونه.

وكشف مصطفى كامل أن الرقابة على كل شئ كانت شديدة منذ سنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه كان من الممكن أن يساير العصر ويطرح ألبومات كثيرة ويسير مع الأفكار الرائجة حاليًا لأنه في الأساس هو صانع للنجوم، ولكنه لن يفعل ذلك حتى يفتخر أولاده بتاريخه.

جدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية لنقيبها الفنان هاني شاكر قد قررت منع مطربي المهرجانات من الغناء نهاىيًا لأنها لاتليق باسم مصر.
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