"التعليم" تعلن موعد إغلاق خدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات

أعلنت وزارة التعليم السعودية، بأن موعد غلق نظام نور سيكون يوم الخميس القادم خدمات النقل الداخلي والخارجي وتحديث البيانات واعتمادها للعام الجاري.

وشددت الوزارة على أنه بعد هذا التاريخ لن يتمكن المتقدم أو المتقدمة من إدخال الرغبات أو إجراء أي تعديل على بياناتهم.

كما أكدت على أنه لا يمكن قبول طلب العدول بعد إعلان الحركة، وأنه بالإمكان الانسحاب الآن من الحركة عن طريق حذف جميع الرغبات قبل إغلاق النظام.

ولفتت إلى أن من لم يحدّث بياناته فستتم إحالته إلى جهة الاختصاص للتعامل معه وفق الأنظمة واللوائح المعدة لذلك.

وأوضحت الوزارة أن هناك عدداً من النقاط المهمة يجب على المتقدم أو المتقدمة الانتباه لها ومراعاتها جيداً لاعتماد الطلب بشكل صحيح، ومنها ما يلي: