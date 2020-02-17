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الإنتاج الحربي: ننتج السلاح منذ 1954 ونتجه نحو التصدير (فيديو)

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:15 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس محمد شرين، المشرف العام للإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي توفير مطالب القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر، لافتَا إلى أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة تضم 6 مصانع عسكرية، لإنتاج أعيرة الذخائر العسكرية والمتوسطة والكبيرة، ومصنع لإنتاج الرشاش المتعد، والبنادق الألية.

وتابع "شرين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أفتتح اليوم 3 خطوط إنتاج في مصانع قائمة، وتتمثل في خط لتجميع ألواح الطاقة الشمسية، وخط الجلفنة في شركة حلوان، وخط آخر لإنتاج البطاريات الحمضية في مصنع 270 الحربي.

ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تصنع السلاح منذ 1954، وتم تحديث صناعة السلاح بشكل رقمي الفترة الأخيرة، بما يساهم في زيادة الإنتاج، مما ينعكس على سد جميع مطالب القوات المسلحة، بل والاتجاه نحو التصدير.
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الكلمات المفتاحية

شركة أبو زعبل السلاح الإنتاج الحربي

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